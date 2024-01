SÕJAPÄEVIK (688. päev) | Venemaa kardab F-16 lennukitega Ukrainat ja ründab ennetavalt

Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg võttis kaitseministeeriumi pressikonverentsil kokku mulluse sõjaaasta. Ukrainlased vallutasid 2023. aastal tagasi 60 ruutkilomeetrit okupeeritud territooriumi. See on umbes Viimsi poolsaare suurune ala, ütles Kiviselg. „Ukraina mastaapi arvestades on seda väga vähe, aga see annab tunnistust Vene Föderatsiooni märkimisväärsest vastupidavusest ja kaitserajatiste komplekssusest,“ lausus kaitseväelane. Jätkuvalt on okupeeritud 17,5 protsenti Ukraina territooriumist ehk ligikaudu 105 000 ruutkilomeetrit. See moodustab ligi 60 protsenti kogu Baltikumi maismaa suurusest.