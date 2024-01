SÕJAPÄEVIK (691. päev) | Okupandid silmist pimedaks! Venemaa kaotas Aasovi mere kohal väärtusliku luurelennuki

LENNUK, MIDA POLE: Selline „taldrikuga“ lennuk on Vene õhuväele ülioluline, sest on oma radariga kõigile teistele lennukitele silmadeks.

Eile õhtul hakkas sotsiaalmeedias kiiresti levima uudis, et Venemaa on kaotanud eelhoiatus- ja luurelennuki A-50 ning ka nn lendava juhtimiskeskuse Il-22M. See pauk on venelastele nii suur, et praegu levitavad nad sõnumit, justkui oleks Vene armee õnnetu juhuse tõttu ise need lennukid alla tulistanud.