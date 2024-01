Allan Parik: meid ähvardab kaks korda suurem mure kui senine inflatsioon

Eesti majanduse hädadel on objektiivsed põhjused, nagu näiteks nõudluse langus meie peamistel eksporditurgudel Skandinaavias, mis on löönud eelkõige meie ehitus- ja tööstussektorit. Kuid tulevikku silmas pidades on vaat et kriitilisem mure meie ettevõtete madal investeerimisjulgus ja -tase. Piltlikult öeldes sõidame mitmendat hooaega määrimata suuskadega.