SÕJAPÄEVIK (693. päev) | Kaja Kallas: tunneli lõpus on valgus. Ukraina on saamas hädavajalikku tuge

1. veebruaril toimub erakorraline Euroopa Ülemkogu, sest detsembris peetud euroliidu riigijuhtide kohtumisel jäi Ukrainale 50 abimiljardit eraldamata. Teadagi, kelle pärast – ainsa ELi riigijuhina pärast mullust 24. veebruari Vladimir Putiniga kohtunud Ungari peaminister Viktor Orbán pani taas veto lauda. Kaja Kallas lootis detsembris vahetult pärast erakorralise kohtumise kokkuleppimist, et ehk tehakse see video teel. Siis ei tuleks ju järjekordset Orbáni tähetundi, küsis Päevaleht seepeale. „Siis ei tuleks tähetundi,“ nentis ta. Nii lendavad riigijuhid veebruari esimesel päeval jälle Brüsselisse veel ühele Orbáni sõule. „Tunneli lõpus on valgus,“ ütles Kallas vahepeal toimunud läbirääkimiste kohta, mille tulemuseks on loodetavasti Ungari vastupanu veel kord mahamurdmine. „Kuigi see algas väga jäigast positsioonist, et siin pole midagi rääkida, me pole lihtsalt nõus, siis on nad nüüd rääkimas,“ sõnas peaminister.