SÕJAPÄEVIK (694. päev) | Putin kiitleb juba okupeeritud Ukraina alade viljasaagiga

„Keegi ei uskunud, et see on võimalik, kuid me tegime selle ära,“ ütles Kozatšenko. „Me kaitseme viljakoridori õhust – Musta mere rannikul on seatud üles uus relvastus, mis hävitab vastase sihtmärke, mis võivad viljavedu kahjustada. Lisaks toetab meid Suurbritannia – nad on öelnud, et vajaduse korral eskordivad Briti õhujõud nende ettevõtetele kuuluvaid laevu.