Lavrovi avaldus võib aga tulla heal ajal ukrainlastele. Kui vahepeal on Lääne väljaannetes mängitud mõttega, millist kasu võiks vaherahu sõlmimine tuua kummalegi osapoolele, siis tõmbas neile juttudele Lavrov avalikkuses ka kriipsu peale. See ei tähenda, et kulisside taga ei võidaks ka muid jutte kompida. Alati jääb küsimus: kui tõsised need kavatsused on.