SÕJAPÄEVIK (697. päev) | Verepulm turul ja tulekahju miljardäride gaasitootmises

Ukraina väljaanne Kyiv Post teataski, et rünnaku organiseeris sealne julgeolekuteenistus SBU. Anonüümseks jäänud allikas märkis lehele, et edukas rünnak (otsetabamus!) ei tekita vaenlasele mitte ainult olulist majanduslikku kahju, vaid häirib ka Venemaa sõjaväe varustamist kütusega.

Novatek on Venemaa suuruselt teine gaasitootmise ettevõte riigifirma Gazprom järel. Tema suurimad omanikud on nii Vene kui Iisraeli passi omav miljardär Leonid Mihelson , Vladimir Putinile lähedane ärimees Gennadi Timtšenko , Prantsuse energiafirma Total ja Gazprom.

Droonid ähvardavad Peterburi

Vene kaitseministeerium teatas tookord, et droon lasti alla Leningradi oblasti kohal. Fontanka aga leidis, et see on jama jutt: kolme kilogrammi trotüüli võimsusega lõhkeainet kandnud lennumasina rusud kukkusid alla hoopis Peterburi linnas – mere kohal söesadama juures, kus asub sihtmärgiks olnud naftaterminal.