KRANAAT | Alternatiivpidu: Kutseta jäänud riigikogulased pidutsevad Ülemiste parklas

HARJUTAB: Kalle Grünthal tahab parklas kokku saades kõigile muljet avaldada, nii et on asunud juba varakult lume sees sõõrikute tegemist läbi proovima.

Otsus pidu Ülemiste parklasse viia tuli värskelt sotsiaaldemokraadilt Ester Karuselt, kes käis korra kaubanduskeskuse ees neljapäevakul rehvisuitsu sees drifti vaatamas ning leidis, et see oleks perfektne koht peo pidamiseks riigikogulastele, keda presidendi vastuvõtule ei kutsutud. Suur vaba plats ootabki kasutust, sest kes see enam pärast käibemaksu tõusu kaubanduskeskuses käib.