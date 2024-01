Maris Hellrand: mind ootas tumedate juustega pruunis ülikonnas tundmatu meesterahvas. Tegu oli KGB värbamiskatsega

Greene’ile nagu paljudele Lääne akadeemikutele tundub uskumatu, et nii viisakas ja intelligentne inimene, kes pealegi toetab avalikult Vene opositsiooni, võib osutuda FSB spiooniks. Jagan isiklikku kogemust, et mõista, mis tunne on olla värbamiskatse objekt ja kas võib ikkagi juhtuda, et ka igati kena inimene võib minna koostööle vaenlasega.