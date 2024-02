Suurim probleem on kindlasti relvastuse ja rahvusvahelise toetuse nappus, mida Ukraina on eriti teravalt tundnud viimasel ajal. Just viimastel kuudel on Ukraina küsimus rahvusvaheliselt pildilt ära kadunud. Väga raske on võidelda nii pikal rindejoonel nii tugeva vastasega, kui sul ei jätku piisavalt relvi ja laskemoona. Vaja on ka raha, et hoida riik toimimas. Aga meie viimased abipaketid on takerdunud nii USAs kui Euroopas.