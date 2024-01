SAHINAD | Tallinn kutsub inimesi kümnete tuhandete eest südalinna

Meedias, sotsiaalmeedias ja linnapildis jooksevad reklaamid „Linnasüda nüüd avatud! Tule ja taasavasta Tallinna südalinn“. See on Tallinna linnavalitsuse kampaania inimeste meelitamiseks südalinna. Novembri lõpus alanud kampaania maksab 41 000 eurot.

„Eesmärgiks on tutvustada järk-järgult avanevat uuenenud linnaruumi ning aidata kesklinnas tegutsevaid ettevõtjaid ehitustööde tõttu vähenenud klientide tagasitoomisel,“ kommenteeris Tallinna ettevõtlusdirektor Kalle Killar.

Kummalisel kombel näidatakse reklaame ka näiteks Viru keskuse ees suurel ekraanil ehk neile, kes juba on südalinnas.

Kohtuniku radikaalne soovitus

Kohtunike ühingu esimees Anu Uritam teab, kuidas kohtute töökoormust vähendada. „Mina ei läheks kergekäeliselt reklaamima, et kohtud on toredad asutused ja plaanime muutuda veel inimsõbralikumaks,“ ütles ta kohtute haldamise nõukoja koosolekul. „Meie sõnum inimesele võiks olla, et iga vaidlusega pole vaja pöörduda kohtusse. Inimesed peaksid enda asjade eest võtma rohkem vastutust ja otsima probleemidele ise võimalusel lahendusi.“