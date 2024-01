Kiievi ametlikud kanalid lükkasid kõlaka kiiresti ümber, mitmed nimetasid seda Venemaa järjekordseks infooperatsiooniks. See võib vabalt nii olla, kuid anonüümsete allikate või propagandiste asemel postitasid sama teema kohta ka The Economisti ja Financial Timesi lugupeetud ning heade allikatega ajakirjanikud Oliver Carroll ning Christopher Miller.