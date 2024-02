SÕJAPÄEVIK (708. päev) | Laevad põhja ja lennukid sodiks. Ukraina hävitab süsteemselt kõike, mis neile rakette kaela saadavad

ÕNNISTUS EI AITA: Kuigi vene kirikutegelased õnnistasid Belbeki lennuväljal Su-27 lennukid kenasti sisse, ei päästnud see eile vähemalt kaht sellist masinat Ukraina rünnakus hävingust.

Venemaa elu läheb Krimmi poolsaarel ja selle ümbruses jälle veidike raskemaks. Ukraina on pannud sisse uue hoo Venemaa raketivõimekuse vähendamisele. Parim rakett on see, mis üldse lendu ei tõuse.