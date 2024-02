SÕJAPÄEVIK (709. päev) | Kõik pole kadunud: viis sammu, mis aitaksid Ukraina 2025. aastal võidule lähemale

President Volodõmõr Zelenskõi ja armeejuht Valeri Zalužnõi tülipundar on avalikkuse ees nüüdseks kerinud peaaegu nädala. Mitmed Ukraina kõrged ametnikud on ajakirjanikele kirjeldanud, et eeldatavasti saab Zalužnõi sel nädalal (või lähiajal) siiski avaliku ametist tagandamise teate.