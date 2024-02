KRANAAT | REALITY-HITT! TV3s alustab kevadhooajal uus sari „Parteivahetus“

Esimene parteivahetaja, kelle teekonda Eesti esiprodutsendid ja -saatejuhid endiselt jälgivad, on Vasakpoolsete juhatuse asendusliige Keijo Lindeberg, kes on ise hoopiski Parempoolsete erakonnas. „Ta on selles saates suurepärane! Ta on olude sunnil ideoloogiliselt vastaspoolel ja saab välja alles siis, kui partei on edukalt uue juhi valinud. Tegu on väga klassikalise heerose traagikaga,“ räägib Teet.