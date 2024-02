SÕJAPÄEVIK (712. päev) | Vene spioonid sõid end sisse Putini režiimi vastastesse organisatsioonidesse

Vene sõjaväeluure (GRU) töötajad maskeerisid end inimõigusteorganisatsiooni vabatahtlikuks, dokumentalistiks ja ajakirjanikuks, paljastab väljaanne The Insider. Ajakirjanduslik uurimus kirjeldab kolme juhtumit, kuidas samasse GRU üksusesse kuuluvatele ametnikele on loodud võltsidentiteet, et nad saaksid imbuda nende sekka, kes Venemaal põlu alla pandud.