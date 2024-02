Armin Karu seikleb Kariibi merel

„Siin on üle 7000 saare ja neid kõiki läbi sõita on muidugi võimatu, kuid ka suuremaid on saja ringis, seal hulgas 13 iseseisvat saareriiki,“ ütles kasiinoäris kuulsaks saanud suurettevõtja. „Jõudsime just Sint Marteeni ja edasi liigume vaikselt Florida suunas ning siis mööda rannikut ülespoole, et jälle sügisel alla tulla ja läbi Panama kanali Vaiksesse ookeani suunduda.“