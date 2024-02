SÕJAPÄEVIK (715. päev) | Uus Ukraina väejuht kindral Sõrskõi peab kiirelt esitama sõjaplaani

Kindral Aleksandr Sõrskõi (paremal) koos president Zelenskõiga rinde lähedal Kupianskis. Sõrskõi peaks nüüd olema see mees, kellel on lahendused.

Neljapäeva õhtul teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et on täna kohtunud relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõiga. „Tänasin teda kahe aasta eest Ukrainat kaitsmisel. Arutasime uuendusi, mida vajavad Ukraina relvajõud. [---] Nüüd on aeg selliseks uuendamiseks. Tegin kindral Zalužnõile ettepaneku jääda meeskonna liikmeks. Võidame kindlasti!“