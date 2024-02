„Nii kitsa maailmavaatega on raske riiki juhtida. Muidugi pole poliitika mingi päris töö ja tõelist raha saab kokku ajada kas krüptosse või kinnisvarasse investeerides, aga öelda inimestele, et vingumine teeb vaeseks, see ei ole ka okei. Rikkaks saab ka vinguda,“ ütles Kroon otseülekandes fännidele ja kordab intervjuus Kranaadile.