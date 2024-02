SÕJAPÄEVIK (716. päev) | Ukraina uue väejuhi poole pritsitakse tuld ja tõrva, aga tema positsiooni ei kadesta keegi

Üks informatiivses mõttes uus koht intervjuus siiski oli. Usutluse lõpus küsis Carlson, mis plaanid on Venemaal eelmise aasta märtsis spionaažisüüdistuse alusel vahistatud Wall Street Journali ajakirjaniku Evan Gerškovitšiga. Carlson pakkus, et Putin võiks Gerškovitši vabastada, sest ilmselgelt pole tegu mõne superspiooniga. Putin väitis, et Gerškovitš tabati teolt, kui too püüdis salastatud dokumente hankida. Aga ta andis ka mõista, et Vene salateenistused oleksid valmis ajakirjaniku USA-le tagasi andma, kui Venemaale tagastatakse isik, kes „patriootlike tunnete“ tõttu „kõrvaldas bandiidi ühes Euroopa pealinnas“.