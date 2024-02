Urmas Jaagant: Reformierakonna hitt-etendus 12 aasta järel taas laval

November 2012. Reformierakond koguneb nn koopaoravate kohtumisele, et suud puhtaks rääkida ja pingeid maha laadida. Rahastamiskandaal ei taha vaibuda ja on, mida arutada. Üks asi, mis vajab arutamist, on alles paari aasta eest poliitikasse tulnud Kaja Kallase küsimus.