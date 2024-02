Kaliningradi kuberner: Ukraina sõjas on süüdi Immanuel Kant

„Siin (Kaliningradis, varasema nimega Königsbergis – EE) sündinud Immanuel Kantil on peaaegu otsene seos globaalse kaose ja globaalsete ümberkorraldustega, millega praegu silmitsi seisame. Veelgi enam, tal on otsene seos sõjalise konfliktiga Ukrainas,“ sõnas Alihhanov, kes on Kaliningradi oblastit juhtinud 2017. aastast.