SÕJAPÄEVIK (720. päev) | Kadri Simson: teise aasta lõpuks on Ukraina energiapingutused kurnavamad

„Praktilised asjad, nagu alajaamad, mida pole võimalik niisama turult osta,“ tõi Simson näite sellest, millist Ukraina abistamist Herman Haluštšenkoga arutati. „Meil on olnud ühine operatsioon, et leida turult tootjaid ja veenda, et nad peaksid ukrainlaste vajadusi prioriteetseks. Mõned neist on sellised, mille puhul on transpordiküsimus hästi raskesti lahendatav. On ka palju lihtsamaid asju, näiteks masinad, mis on vajalikud hävitatud elektrivõrkude kiireks taastamiseks piirkondades, kus käib igapäevane sõjategevus. Näiteks päikesepaneelid, et luua lisastabiilsuse jaoks võrgust sõltumatu energiavarustus haiglates ja koolides,“ selgitas volinik.