SÕJAPÄEVIK (725. päev) | Venemaa kaotas Avdijivkas üle 47 000 sõduri? Kreml õnnitleb ja kiidab vägesid

Laupäeval andis komandör Tarnavski teada, et kattes Ukraina üksuste organiseeritud lahkumist Avdijivkast, viis väegrupeeringu suurtükivägi läbi ligi 400 tulemissiooni. „Vastavalt saadud korraldusele lahkusid väed Avdijivkast varem ettevalmistatud positsioonidele. Olukorras, kus vaenlane ründab üle omaenda sõdurite laipade, omades samal ajal mürskudes kümnekordset ülekaalu, ja olles pideva pommitamise all, on tegu ainuõige otsusega.“