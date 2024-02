false

Nädala Anekdoot 5MIINUST on neljaliikmeline bänd. Nimi sisaldab lihtsalt käibemaksu ka.

„Aitab juba! Mul on tunne, et mõned teevad seda meelega! Strateegiapäevadel kokku lepitud uue kommunikatsiooniplaani mitte ükski osa ei pidanud olema, et saadame siselisti kirjad kohe meediale edasi,“ põrutab Reformierakonna peasekretär Timo Suslov siselistile saadetud kirjas, mis edastatakse viis sekundit pärast saatmist Kranaadi toimetusele. Viie sekundi reegel – kui jõuad nii kiirelt, siis poleks nagu lekitanudki.

Maris Lauri on oma vastuses Timo Suslovile tasakaalukam. „Kui te ei soovi, et teie kirjad meediasse jõuaks, siis ärge kirjutage neid. Timo, uus kommunikatsiooniplaan on hea. Loodan, et kui poole aasta pärast inimesed mõtlevad Reformierakonna peale, nad mõtlevad kohe „Alandlikkus“, mulle meeldib,“ kirjutab Lauri vastuseks. Selle kirja saab Kranaadi toimetus oma valdusesse seitsme sekundiga. Refikad on aeglaseks jäänud.

Kallas ei jäta võimalust kasutamata ja saadab samuti kirja teele. „See vaidlus on väga tühine. Mul on võimalus olla kõigi liberaalide kandidaat üle terve Euroopa. Kui ma tahan, siis Eesti Euroopas, need oleme mina, 5MIINUST ja Puuluup. Ja meie kakleme omavahel meedia vahendusel, kas Andrus Ansip on limonaadimasin või mitte. Nii ei saa!“ kirjutab Kallas.

Ta jätkab: „Lõpetame need tühised vaidlused ja keskendume sellele, mis on oluline – minule. Palun teilt kõigilt natuke alandlikkust ja austust oma kaaskolleegide vastu. Palun lõpetame kirjade meediale lekitamise! Kirjade lekitaja, sa võiks aga hoopiski kaaluda Isamaa erakonnaga liitumist. Tahaksin väga teada, mis nende siselistis toimub,” lisab Kallas arutelule. Kiri sulpsab Kranaadi postkasti kuue sekundiga. Tempo taastub.