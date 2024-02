Kadri Laas-Lepasepp: loometöötajate tänast toimetulekut ei ole võimalik parandada lisarahastuseta

KADRI LAAS: „Olukorra parandamiseks on hädavajalik poliitiliste otsuste vastuvõtmine, et tagada kunstnikele stabiilsem sissetulek ja sotsiaalsed garantiid.“

Viiendat aastat järjest oli Kulka kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitalil võimalus lisaks möödunud aastal enim silma paistnud loovisikutele – kokku lausa 15 – välja anda ka tunnustuspreemia. Selle preemia idee on tunnustada neid, kelle erialane tegevus ja pühendumine on avaldanud olulist mõju meie valdkonna arengule. 2023. aasta eest anti see tunnustus neljale professionaalsete vabakutseliste loovisikute huvikaitse eest seisjale: Airi Triisbergile, Maarin Ektermannile, Elin Kardile ja Kadi-Ell Tähistele. (Loe Sandra Jõgeva preemiat kritiseerinud artiklit siit)