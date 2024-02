VÕIB TÄHISTADA! Lisaks Põhja-Korea diktaatorile on Putin leidnud liitlasi ka Euroopast. Mõned neist kuuluvad suisa valitsustesse.

Seekordses sanktsioonipaketis võeti eelkõige sihikule need venelased, kes on otseselt või kaudselt seotud Ukraina laste röövimisega, et viia nad Krimmi, Valgevenesse ja Venemaale.