Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava

Kaebajad leiavad, et foto ja pealkirja koosmõjus on lugejat eksitatud ja loodud väär arusaam, et kõik fotol kujutatud Eesti ärimehed on Venemaaga seotud ning sellega on tekitatud nende äriühingutele oluline mainekahju. Kaebajad leiavad, et alles artiklit avades saab lugeja teada, et kaebajad ei ole tegelikult poseerinud Vene lipu all ning tegemist on kollaažiga. 20. detsembril artikli avafotot muudeti ja lisati selle kohta selgitav tekst, kuid kaebajad ei ole rahul, et loo pealkiri ja alapealkiri jäeti muutmata. Kaebajad leiavad, et avafotolt Vene lipu kujutise eemaldamine ei muuda pealkirja, alapealkirja, avafoto ja selle all oleva teksti koosmõjus tekkivat arusaama, et fotol olevad kaebuse esitajad teevad Venemaaga koostööd.

Kaebajad lisavad, et mitte ühegi foto juures oleval tekstil ei ole viidatud ainult ühele ärimehele või äriühingule, vaid ärimeestele ja nende IT-firmadele mitmuses, kuid mitmuse vormi kasutamine loob lugejale selge arusaama, et lisaks Edisofti esindajale on vähemalt veel kellelgi fotol olevatest Eesti ärimeestest ärisidemed Venemaaga. Üks kaebaja saatis loo autorile palve muuta artikli pealkirja nii, et pealkirja ja selles kasutatud fotode koostoimes ei loodaks kaebajatest Venemaaga koostööd tegevate ärimeeste kuvandit, kuid toimetus selle palvega ei nõustunud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et avafoto all oli kirjas, et tegemist on kollaažiga ning ilma artiklit lugemata ei saa artiklis kirjeldatud ärimeestele kuidagi omistada ega mitte omistada ärisuhete edendamist Venemaaga. Toimetus lisas, et artikli juures olev pilt oleks eksitav juhul, kui artiklit oleks illustreeritud foto või kollaažiga isikutest, kellel puudub seos Dubai visiidiga.