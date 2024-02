Kui „vjuule“ kutsub aasta ajakirjanik Vilja Kiisler: „Istud tooli ja higistad“

„Kindlasti on Vilja poliitikute vaatest hoopis teise kaaluga kui enamik ajakirjanikke. Istud tooli ja higistad, kuna tead, et selle 20–30 minuti jooksul tuleb kindlasti ebameeldivaid küsimusi, isegi kui intervjuu ise on kokkuvõttes meeldiv. Ja neile ei saa vastata nii nagu Riigikogu infotunnis, et küsitakse aiast, aga sina räägid aiaaugust,“ ütleb erakonna Isamaa kommunikatsioonijuht Viljar Voog.