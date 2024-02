SÕJAPÄEVIK (734. päev) | Ukraina võib kaotada suvel tagasi võidetud alad

Nii rääkis Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi esmaspäevases intervjuus CNNile. Donald Trumpist on ülima tõenäosusega saamas vabariiklaste presidendikandidaat ja tuleb arvestada ka võimalusega, et ta võidab sügisesed USA presidendivalimised. Mis saaks Ukrainast pärast seda? Trumpi mahitusel seisab senatis juba kuid kinni abipakett, millest 60 miljardit dollarit on mõeldud just Ukraina toetuseks. Trump on ka keeldunud selgelt välja ütlemast, kas ta ihkab Venemaa või Ukraina võitu, küll on ta lubanud sõja vajadusel ühe päevaga lõpetada.