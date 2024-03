KAKS AASTAT | Sõimelastele terve elu kestnud majanduslangus ei meeldi

false

Nädala anekdoot: Õpetaja küsib: „Juku, nimeta kolm looma, kes tulevad kevadel talveunest välja?“

Juku: „Karu… Siil…“ Juku mõtleb natuke ja teatab rõõmsalt: „Kevadel tuleb alati välja ka koerakaka!“

Päikeselille lasteaia Pardipoja rühm võtab meid vastu täpselt enne lõunasööki. Lapsed on elevil, sest täna tuleb külla ajakirjanik ja räägib sünnipäevast – majanduslangus on äsja saanud kaheseks. „Kas teil on tunne, et kaks aastat on pikk aeg?“ uurime lastelt esmalt.

false

„Jaa!“ hüüavad lapsed nagu ühest suust. Christopher-Byron näitab meile uusimat lego-transformerit, mille pühadel jõuluvana järelmaksuga soetas ning talle kinkis, ja eriti muule tähelepanu ei pööra. Catharyn-Sandra ütleb, et tema juba on kaheaastane, tema meelest on see väga pikk aeg.

„Kas teie meelest on õige, et Euroopa Keskpank kasutab inflatsiooni pidurdamise meetmena intressimäärade tõstmist, mis vähemalt Eestis kandub otseselt üle inimeste püsikuludesse, andes pankadele seejuures suuri kasumeid?“ uurime järgmiseks. Ootamatu vastuse annab kahe ja poole aastane Teeter Poppel. „Tegu on parima variandiga halbadest. Inflatsiooni kontrolli alla saamine on kõigile oluline. Ennast lõhki laenavad riigid ise rallisid meid siia aastatepikkuse peoga, mida nüüd tuleb koristama hakata,“ sõnab Poppel.

false

Christopher-Byron haarab oma transformeri ja jookseb üle toa, komistab ning kukub ja teda tulevad koos lohutama Päikeselille lasteaia parimad sõbrad Leemut, Hanno ja Villem. L., H. ja V. pakuvad Christopher-Byronile võimalust kindlustada nende juures tuleviku mõttes nii oma mänguasi kui ka põlved. Järgmiste kukkumiste korral annaksid poisid talle lohutuseks kommi, vastu tahavad vaid mänguasja kasutusõigust 19% lasteaias veedetud ajast.

Lisaks on nad püsti pannud oma väikese bisnise, kus kokkulepitud ajaks laenutatakse välja mänguasju, maksta saab, jättes teised lelud panti. Teeter Poppelil on selle üle hea meel. „Tore, kui inimesed niimoodi ise äri püsti panevad, on ettevõtlikud. See ongi inimloomus. Meie suurim õnn ja katsumus. Ettevõtlus,“ lausub väike Teeter härdalt.