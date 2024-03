Jonatan Vseviov: arvate, et meie võit oleks hirmutav, sest me piiridel asuks löödud, vihane Venemaa? Kaotus oleks palju hirmsam

Winston Churchill

Ma olen Eesti diplomaat. Meie, diplomaadid, oleme jutuvestjad. Me kasutame oma huvide edendamiseks sõnu. Me räägime. Selline on meie töö.

Seega võib olla veidi üllatav, kui väidan, et rahvusvahelistes suhetes pole oluline, mida räägime. Oluline pole isegi see, mida me teeme. Ajaloo kujundamisel loeb ainult, millise tulemuse suudame saavutada. Tulemus on see, mis meid määratleb.

Venemaa täiemahuline sõda Ukrainas on kestnud kaks aastat ja selle tulemus ei ole veel selge.

Agressioon võib õnnestuda. Või see võib ebaõnnestuda. Üks on kindel: see sõda lõpeb – nagu on lõppenud ka kõik teised sõjad enne seda. Ühel päeval saabub rahu. Milline rahu meil saab olema, sõltub sellest, kuidas sõda lõpeb. See sõltub sõja tulemustest.

Kaalul on palju.

Ilmselgelt Ukraina jaoks. Aga ka Venemaa jaoks. Ja kindlasti ka meie, eurooplaste jaoks.

Ukraina võitleb oma ellujäämise eest mitte ainult riigi, vaid ka rahvusena. Te kõik olete kuulnud loosungit: kui Venemaa lõpetab sõdimise, ei ole sõda; kui Ukraina lõpetab sõdimise, ei ole Ukrainat. Ja see on tõsi – Ukraina kokkuvarisemine oleks katastroofiline. Me oleme näinud, kuidas see välja näeb. Nägime seda Butšas ja Irpinis ja me näeme seda praegu kõikidel okupeeritud aladel, kus Venemaa üritab ukrainameelsust kui sellist välja juurida.

Kuid ka Putin on otsustanud, et kaalul on Venemaa eksistentsiaalsed huvid. Et vaba ja sõltumatu Ukraina kui osa Euroopa rahvaste perekonnast on ohuks Venemaale ja tema nägemusele iseendast. See on viimane nael Nõukogude Liidu kirstus, mille hääbumist Putin ise on nimetanud „20. sajandi suurimaks geopoliitiliseks katastroofiks“.