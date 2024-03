Advokaat: kohtuskäimine ei ole kius. Eriti kui oled kostja

On oluline meeles pidada, et Eestis valitseb arvamusvabadus ja ajakirjandusvabadus on osa sellest. Meedia on vahend, mille kaudu saavad isikud oma sõnavabadust teostada, seda isegi siis, kui nende arvamus võib kedagi riivata. Ka kolleeg Carri Ginter möönab, et ajakirjandusel on ühiskonnas oluline roll kanda.