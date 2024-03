KRANAAT: Eesti Suhkruisside Esindusliit nõuab suhkrumaksu ära jätmist

Meil on sisulised arutelud, väga sisulised. Mul on selle üle hea meel.

Probleeme näeb liit nii asja sisus kui kommunikatiivselt. „Nii hakatakse igale poole toppima ju mingit aseainet. Samal ajal suhkru maine langeb. Ja ka meie peame vooluga kaasas käimiseks ennast ümber brändima. Me ei taha ennast nimetada aspartaamihärradeks või mesipapadeks. „Suhkruissi“ on väljakujunenud käibefraas ja valitsuse käitumine vähendab meie tõsiseltvõetavust,“ ütleb Magus Aine.

Magus Aine räägib, et suhkruissidel on nagunii keeruline noorte naiste juures Instagramis löögile saada, kuna suhkruissisid peetakse väga tihti ekslikult kehvasti tõlgitud robotiteks. „Eestist endale suhkrubeebi leidmine on pea võimatu. Kõik naised, kellele viimasel ajal kirjutan, arvavad, et tegu on mingi ChatGPT kokku pandud eestikeelse tekstiga,“ kirjeldab Magus Aine probleemi.