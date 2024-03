NAGU KAKS TILKA VETT | ERR toob tagasi „Reklaamiklubi“, kuid seda täitsa uues võtmes

„See on märkimisväärselt turuhinnast madalam, kuid avalik-õigusliku organisatsioonina kaalub missioonitundest tegutsemine ärilised huvid üles,“ tõdeb Roose.

Ta prognoosib, et esimese kvartaliga teenitud tuludest saab katta uue telemaja esimese korruse ehitamise kulud. „Tuleval aastal oleme loodetavasti uute robotkaamerate ostule tubli vaksa võrra lähemal,“ loodab Roose.

Ta lisab, et vähetähtsam pole ka tõik, et nii saab ERR toetada Eesti ettevõtteid praeguses keerulises majanduse ajajärgus. „Õitsengut kõigile!“ on juhatuse esimees hakkamist täis.