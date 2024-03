Me kõik juba teame Macroni öeldut, et ei peaks välistama maavägede Ukrainasse saatmist. Sellest seisukohast tõusis poliitiline torm, kus olenevalt oma positsioonist tormasid teiste EL-i ja NATO riikide juhid kas pareerima, et meie seda küll ei tee, või siis kinnitama, et see variant peaks olema n-ö laual.