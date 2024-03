Mart Lätte: Vene propagandistidel kästi tuumaähvardustega tuure maha võtta

Esimene, kõige madalam tase, on Kremli propagandistid Simonjan, Solovjov, Skabejeva ja ko. Siia liigasse peaks paigutuma ka endise presidendi Medvedevi sotsiaalmeedias toimuvad purtsatused. Siin tasandil pole piire ja jutt võib olla kuitahes loll. Üritatakse radikaalsusega üksteist üle trumbata ja läänevastasil ähvardusil erilist filtrit pole. Argumentatsiooni ka mitte. Sestap pole mõtet sellel ka pikemalt peatuda. Võimalik, et on rohkem adresseeritud ka madalalaubalisele sisepublikule, kelles siis ülivõrdes jamaga rahvuslikku uhkust ja läänevastasust kultiveerida üritatakse. Propagandistid läksid väidetavalt vahepeal suisa nii liiale, et sügisel 2023 olevat Kremli poolt neile noomitus tehtud ja kästud natuke tuure maha võtta, sest kui tuumateemat liiga tihedalt käiata, käib see maha ja kaotab usutavuse.