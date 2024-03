Käpardlik juhtimine või survestamise peen kunst? Parmase ja Laaneti tüli on halb nii või teisiti

Prokuratuur on viimastel kuudel jäänud kriitikarahe alla. Keeruline öelda, kas põhjendatult. Las sellele annavad hinnangu eksperdid. Kuid on üllatav, kui kiiresti Laaneti ja Parmase hõõguva tüli ajal on kõlanud seisukoht, et justiitsministri tegevuses polegi midagi luubi alla võtta. Hoopis on soovitatud veel jõulisemalt sekkuda prokuratuuri juhtimisse ja kord majja lüüa. Haritud ja Euroopa väärtusi hindavad eestlased oleks nagu võimude lahususe ära unustanud. Justiitsminister küsivat lihtsalt küsimusi.