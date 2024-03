KAS EKSIS? Justiitsminister Kalle Laaneti (paremal) algatatud järelevalvemenetlus peaks tooma selguse sellesse, kas peaprokurör Andres Parmas on olnud oma tööülesannete kõrgusel.

„Olen kuulnud, et see on valmis ja allkirjastatud, aga ma ei ole käskkirja ennast veel näinud,“ ütles peaprokurör Andres Parmas Ekspressile teisipäeva lõunal.