SÕJAPÄEVIK (754. päev) | Putini verine sõjatööstus seisab Lääne freespinkidel

Kuidas ometi suudab Venemaa toota nõnda suures koguses täppistehnoloogilisi ballistilisi ja tiibrakette? Sanktsioonidest hoolimata? See küsimus paelus OSINT-meetodil töötavaid Vene ja Ukraina (hobi)analüütikuid äsja loodud organisatsioonist Rhodus Intelligence. Hiljuti avaldasid nad oma uurimistööst raporti. Selle lühike kokkuvõte on, et Venemaa sõjatööstuse aitasid järjele Lääne täppismasinad.