Kalle Laaneti rahapahandused: uhke luksauto, kommivabrik ja kasupoja korter

Jälle on Kalle Laanet mingis rahaga seotud jamas. See ei ole talle sugugi esimene kord. Küll aga on nüüd talle teadaolevalt esimene kord, kui tähtsalt ametikohalt mingi jama tõttu lahkuda tuleb. Vastutada on tal tulnud aga küll, samuti rahaliselt.