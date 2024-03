SÕJAPÄEVIK (755. päev) | Donald Trump: kui Euroopa maksab, siis tuleb USA rünnaku korral appi

Heakskiidu sai 5 miljardi euro andmine Euroopa Rahurahastu Ukraina abifondi. „See on väga suur asi,“ ütles Eesti välisminister. „Saame mingid asjad liikuma,“ lisas ta. Euroliidu välisministritega rääkis ka nende USA kolleeg Antony Blinken. „Ta avaldas lootust, et võib-olla läheb järgmistel nädalatel midagi paremaks. Et kongress võtaks midagi vastu, seda hetkel näha ei ole, olgem ausad. Euroopa võtab järjest suurema ampsu,“ kirjeldas Tsahkna olukorda, kus USA Esindajatekoda ei ole olnud juba kuid valmis Ukrainale 60 miljardi suurust abisaadetist saatma.