Ajakirjandustudeng: Margus Tsahkna pole ainus, kes kasutab suunamudijaid ajakirjanikena ja varastab nii mu töö

INFOMÄNGUD: Asutused otsivad viise, kuidas infot endale sobivalt levitada ja see tähendab, et ajakirjanike jaoks on avanenud uus võitlustanner. Fotol ülal vasakul õed Rannaväljad, all vasakul Andrei Zevakin ja Robin Valting ning paremal välisminister Margus Tsahkna visiidil Indiasse.

FOTO: Delfi Meedia, EMA, Karl-Gustav Kurni Instagram