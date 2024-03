KRANAAT | Helilint, lokike ja kohukesed – legendaarsed Keskerakonna meened lähevad oksjonile

false

Nädala anekdoot: Tallinna Ülikooi politoloogid on välja arvutanud uue ühiku, millega saab mõõta koalitsiooni püsimajäämise tõenäosust. See on „üks Gräzin“.

Keskerakonna pea kohal ripub miljonitrahv, partei prominentsed eksliikmed on mööda parteimaastikku laiali jooksnud ja kulissides sosistatakse, et isegi ärimehed vaatavad diilitamiseks uutele jahimaadele.

false

Endiste keskerakondlaste raskekahurvägi paneb heategevuslikul oksjonil müüki endale olulised Keskerakonnaga seaotud meened, et üles näidata oma tänu Eesti poliitikamaastiku tormiliseks muutmise eest. Oksjoni eesmärk on aidata Keskerakonda miljonitrahvi maksmisel.

„Igaüks meist saab anda oma panuse Keskerakonnale „Aitäh“ ütlemisel,“ kutsub Jüri Ratas üles oksjonil osalema. „Süda valutab, mõeldes endiste võitluskaaslaste peale, mina panen omalt poolt oksjonile kõik need joogid, mis autos veel alles on,“ ütleb Ratas. „Jüri Ratas on kutsunud üles ka kõiki oma endisi erakonnakaaslasi samamoodi oksjonile esemeid annetama ja Jüri Ratasel on hea meel, et seda on aktiivselt tehtud,“ lisab Jüri Ratas.

false

Tanel Kiik on oksjonile pannud oma kõige ilusama lokikese. „Selle lokikese abil tegin nii mõnegi otsuse. Kui lokk langes hommikul vasakule, otsustasin olla progressiivne, kui lokk langes paremale, olin too päev otsustes konservatiivne. Võiks öelda, et see on mu moraalne kompass, mille nüüd oksjonil Keskerakonna heaks ära annetan,“ selgitab Kiik.

Kalle Laanet on sügavkülmast muude luukerede kõrvalt välja otsinud pea kakskümmend aastat vana K kohukese. „Kuigi „Kõlblik kuni“ on kohukesel möödas, saab sellega maiustades tagasi mälestused 2005. aasta Eestist. Keskerakonnale oli see ilus aeg. Siis liitusin ka mina selle parteiga,“ ütleb Laanet mõtlikult.

Enn Eesmaa paneb oksjonile keldrist leitud helilindi nimega „Kohtumine“. Tema sõnul on helilint põnev põrsas kotis. „Ma ei oska öelda, kas lindil on Tiit Vähi ja Edgar Savisaare vaheline eravestlus või on tegu lihtsalt raadiost üle lindistatud Maarja-Liis Ilusa samanimelise lauluga. Tänapäeval pole enam kuskil ühtegi kassetimängijat, ei saa kontrollida,“ täpsustab Eesmaa oma panust.