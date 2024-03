Venemaa viimase 20 aasta rängimas rünnakus hukkus vähemalt 133 inimest ja enam kui sada sai vigastada. Kardetakse, et ohvrite arv võib veel tõusta. Rünnaku eest võttis vastutuse terroriorganisatsioon Islamiriik (IS). Ka USA ametnikud on avaldanud, et süüdi oli rünnakus just IS.