SÕJAPÄEVIK (760. päev) | „Terav, metalne hääl, mis tungis läbi keha.“ Pisikesed Poola külad satuvad sõja osalisteks

Oserdów on kümne elanikuga küla (suvel kasvab elanike arv 11ni, märgib külavanem Zdyb), mis asub justkui nurgakese ees. Ukraina piir on umbes poole kilomeetri kaugusel – seda külast nii idas kui ka lõunas. Piirkonnas on väga viljakad põllumaad ning põllumajandusega kohalikud tegelevadki.