NÄDALA RAAMAT | Ema korjas vanas eas õnnetuse kuskilt üles, lapse isa pole keegi näinud

PÜHENDUMUS: Andris Kalnozols unustas kirjutamise ajal söömise, nii et sõbrad pidid talle toitu viima.

Oled sa märganud seda naabermaja poissi? See ei poiss ega mees on haigete närvidega mürakas, kes elab siiani emaga, ilmselgelt jääbki see nii. Ema korjas vanas eas õnnetuse kuskilt üles, lapse isa pole keegi näinud. Või ehk vilksatas esimestel aastatel ukse vahelt küll mantlisiil, paisates õhku magusmõrkjaid konjakiaroome, kuni kadus sootuks.