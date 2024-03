Moskvas toimunud terrorirünnakus on hukkunud nüüdseks juba vähemalt 137 inimest. Tegu on Venemaa viimase 20 aasta ohvriterohkeima terrorirünnakuga. Kuigi president Vladimir Putin otsib agaralt süüdlasi, siis seda, kuidas see terrorirünnak sai üldse toimuda, pole ta puudutanud.