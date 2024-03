Kui jätta kõrvale inetu kaubandustüli, mis on pannud põllumehed maanteid blokeerima, on Poola olnud sõja algusest saati üks Ukraina suuremaid liitlasi. Erinevalt mõnest teisest riigist, mille juhid on rohkem jutumehed, on Poola teinud suurte sõnade kõrval ka suuri asju.