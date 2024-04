KRANAAT | Välisministeerium palkab visiidile kaasa Instagrami-kuulsuse Jüri Ratase

false

Ema karjub appi – ta laps on tänaval mündi alla neelanud. Kohale tõtanud mees raputab mündi rahulikult, ent osavalt ilma suurema kisata välja. Naine uurib, kas tegu on arstiga. Mees vastab: „Ei, ma töötan maksu- ja tolliametis.“

Ratas on elevil, et tema tööd influencer’ina on märgatud ja tunnustatakse. „Meil on oma personaalsed platvormid, kus me enda sisuga, enda loominguga saame mõjutada inimesi, kes meid jälgivad, ja jõuda sellega ka laia publikuni, sisulooja töö on palju enamat kui lihtsalt boba-teega selfide postitamine,“ arvab Ratas.